Viking City Builder va vous en mettre plein la vue

Publié le Mardi 27 octobre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Ray va nous tracer la voie

Jeu de création et de gestion de village dans un univers Viking, et d'ailleurs son nom ne trompe pas, Viking City Builder a donné de ses nouvelles. Les développeurs ont annoncé que le jeu, développé sous Unreal Engine 4, bénéficiera de la technologie Ray-tracing pour qu'il soit visuellement plus joli.Une vidéo a été mise en ligne pour montrer les différences. Et effectivement, pour un city-builder, ça envoie du pâté.Le jeu vous proposera donc de gérer et développer votre village, mais aussi d'aller taper sur la gueule des voisins dans des combats épiques, façon jeu de stratégie.L'histoire ne dit pas si on pourra aussi violer les villageoises.Sortie prévue en 2021 sur Steam , si tout va bien.