The Mandalorian débarque... sur Star Wars Squadron

Publié le Mardi 27 octobre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Chouette !

Alors que la saison 2 de The Mandalorian débarque le 30 octobre sur Disney Plus, EA a annoncé que Star Wars Squadron aurait droit dès le 28 à une mise à jour surprise, histoire de débloquer 8 objets cosmétiques gratuits inspirés de la saison 1 de la série.Youpi.Vous aurez droit à un autocollant, une décorationd etableau de bord, une décoration suspendue et j'en passe...Quelques images ont été dévoilées.Ça n'en rendra pas le jeu meilleur, notez bien, mais au moins, y'aura du bébé Yoda dedans.