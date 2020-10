Elite Dangerous : Horizons est désormais gratuit

Publié le Mercredi 28 octobre 2020 à 11:15:00 par Riwan Hervouet

C'est cool la gratuité

L’extension Elite Dangerous : Horizons est désormais gratuite. Elle est disponible en téléchargement sur PC, PS4 et Xbox One. Le contenu de l’extension est maintenant intégté au jeu de base, à savoir les atterrissages en surface sur d’autres planètes et des véhicules de reconnaissance en surface.Horizons ajoute d'autres choses encore comme les opérations en équipages multiples, la fabrication d'armes, les chasseurs lancés à partir de vaisseaux, l'accès aux services des ingénieurs et j'en passe.Les joueurs d'Elite Dangerous qui ont déjà acheté Horizons recevront une peinture azur exclusive compatible avec les 41 vaisseaux actuels du jeu.