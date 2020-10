Cyberpunk 2077 encore une fois repoussé

Publié le Mercredi 28 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sortie prévue pour après le confinement ?

CD Projekt avait déjà repoussé plusieurs fois son Cyberpunk 2077 et on pensait tenir le bon bout puisqu'il était prévu pour le 19 novembre.On se disait même qu'on allait pouvoir passer un bon confinement, à jouer dans un autre monde, plus tech, dans lequel les virus les plus dangereux sont informatiques...C'est raté.Le jeu est repoussé au 10 décembre.Pan. Dans les dents.Sachant que le jeu est déjà "passé gold" et donc envoyé à la certification, attendez-vous à un gros gros patch day one. Tu le sens bien mon 50 Go dans ton disque dur ?