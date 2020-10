Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Juste avant Halloween

Développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, le jeu The Dark Pictures Anthology : Little Hope sort demain sur PC, PS4 et Xbox One. Il sortira plus tard sur PS5 et Xbox Series.On vous rappelle qu'il s'agit du deuxième opus de la série des Dark Pictures, jeux d'horreur indépendants les uns des autres.Cette fois-ci, le jeu vous envoie dans le village abandonné de Little Hope avec 4 étudiants et leur professeur. La ville a été le théâtre de beaucoup d'évènements sinistres qui vont ressortir pour vous traquer. Tout ça dans une ambiance bien flippante à base de brouillard épais et de vieille moche qui vous court après.Et on vous l'a répété déjà mille fois : ne jamais se séparer !