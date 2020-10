Story of Seasons : Pioneers of Olive Town pour mars 2021

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Olive et Town

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town sortira le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch. Il s'agit d'un opus inédit de la célèbre saga digne de l'Amour est dans le pré.Comme d'habitude, héritant des terres agricoles de votre grand-père, il faudra remettre la ferme en route, la développer, et surtout aller pécho de la minette dans le village d'à-côté, histoire de tringler de la bouseuse et la ramener chez vous pour qu'elle vous file un coup de main aux champs.Nouvelle ville, nouvelle ferme, nouveaux animaux, nouvelles plantes... bref, nouveau jeu.