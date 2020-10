Control débarque sur Nintendo Switch grâce au Cloud

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Cloud Control

505 Games et Remedy Enterntainment ont sorti Control Ultimate Edition - Cloud Version sur Nintendo Switch. Une prouesse pour ce jeu techniquement exigeant qui a fait les beaux jours du PC, de la Xbox One et de la PS4...Vendu via l'eShop exclusivement, au prix de 39,99 €, le jeu intègre les deux extensions et autres DLC. Mieux encore : le jeu propose une fluidité à 30 fps avec le Ray Tracing activé ou à 60 fps sans...En fait, il s'agit d'une version utilisant le Cloud streaming. Vous allez charger en direct les éléments du jeu, au fur et à mesure... autant dire que sans connexion Internet stable et puissante, point de salut.