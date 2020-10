Tropico 6 - Nintendo Switch Edition pour le 6 novembre

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Vous allez avoir du temps pour y jouer...

El Presidente est de retour dans Tropico 6 - Nintendo Switch Edition. Le jeu est attendu pour le 6 novembre. Cette édition comprend notamment trois bonus totalement indispensables : un palais exclusif à personnaliser, une mare à flamants roses et un costume de touriste...On vous rappelle l'idée du jeu : diriger, gérer, construire, administrer votre île à la manière d'un dictateur. Et ce sur plusieurs générations.Toute ressemblance avec une île comme Cuba serait totalement... euh... voulue ?Nous avions déjà testé le jeu lors de sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One.