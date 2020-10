MXGP 2020 repoussé

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Coup de frein sur les deux roues

Se cachant derrière la situation sanitaire problématique et qui engendre donc des retards, alors qu'on sait tous pertinemment que les développeurs c'est rien que des feignasses qui passent leur temps à picoler, à manger des pizzas et à jouer à LOL ou Rocket League au lieu de bosser, Milestone a annoncé le report de son jeu MXGP 2020.Le jeu est donc désormais annoncé en version dématérialisée uniquement sur PS4, Xbox One et PC à partir du 16 décembre prochain. Une version boîte sortira uniquement sur PS5, le 14 janvier 2021.Bref, pas de moto durant le confinement.