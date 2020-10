Haven : sortie en décembre sur PC, PS5, Xbox Series et Xbox One

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les versions PS4 et Nintendo Switch sortiront en 2021

Haven sortira le 3 décembre sur PC, PS5, Xbox Series et Xbox One. Il est attendu sur PS4 et Nintendo Switch au premier trimestre 2021.Pour rappel, il s'agit d'un RPG signé The Game Bakers qui aborde les thèmes de l'amour, la rébellion et la liberté. Tout ce dont vous êtes privés actuellement. Ha ha ha.Vous allez incarner un couple d'amants, Yu et Kay, qui se sont enfuits pour avoir le droit de rester ensemble. Ils débarquent sur une planète inconnue et hostile. Il va donc falloir survivre. Et s'aimer.Allez, zou, nouvelle bande-annonce.