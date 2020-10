King Pong : un jeu indé français

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vous allez vous faire raquetter

Iconik est un studio indépendant français, basé à la Ciotat, qui développe, je cite, "des expériences immersives et sensorielles, en s’appuyant particulièrement sur la réalité virtuelle".Ils développent actuellement King Pong, leur premier jeu, prévu sur PC, via l'Oculus, et sur PS4VR.Vous pourrez affronter une IA ou un autre joueur, que ce soit en local ou en ligne, et disputer une partie de Ping Pong...Ambiance Tron, effets délirants... à découvrir dans cette première bande-annonce. On espère un mode King Beer Pong...