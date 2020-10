Le Mythe Star Wars, interview de l'auteur du livre

Publié le Jeudi 29 octobre 2020 à 11:50:00 par Sylvain Morgant

On n'est jamais mieux servi que par soi-même

Je vous ai déjà parlé de la sortie prochaine du livre "Le Mythe Star Wars. VII, VIII & IX : Disney et l'héritage de Georges Lucas" aux éditions Third Editions.Eh bien coup de bol, j'ai réussi à avoir une interview exclusive de son auteur Thibaut Claudel, pour en apprendre plus sur lui, sur sa passion pour Star Wars et surtout pourquoi et comment écrire un livre.Oui, bon d'accord, Thibaut est un ami… ça aide pour obtenir une interview...En attendant, le livre sort le 19 novembre. On vous en reparlera donc une fois qu'on l'aura lu pour vous dire si c'est de la merde ou si ça vaut le coup. Parce que c'est aussi ça, les amis, ça permet qu'on soit totalement franc avec eux.