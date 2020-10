Watch Dogs : Legion est sorti

Publié le Vendredi 30 octobre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Bien ou pas ?

Ubisoft a sorti son Watch Dogs : Legion, juste à temps pour occuper les joueurs durant le confinement. Pas grand-chose de plus à rajouter : vous n'avez qu'à aller lire notre test pour savoir ce qu'il vaut vraiment...Allez, pour rire, parce qu'on aime bien l'humour, ici, à Gamalive, on vous livre la nouvelle vidéo avec les avis de la presse. Comprenez "une vidéo avec les avis de sites de merde" alors que dans notre test, y'avait plein de citations vachement plus classes comme :"vous permettre de vous mettre dans le bain" ou "Quand il devient actif", voire même "je reviendrai dessus plus tard" ou encore "corps-à-corps".