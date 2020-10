Qui Veut Gagner des Millions ? – Le jeu vidéo, est disponible

Publié le Vendredi 30 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Toutafé

Oui, et bien, dites-vous que c'est toujours mieux que de rester planté devant la fenêtre à regarder tomber la pluie, la larme à l'oeil parce qu'on ne peut de toute manière pas sortir de chez soi...Qui Veut Gagner des Millions ? – Le jeu vidéo vient de sortir sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Proposant des questions en français, anglais, allemand, espagnol ou italien (à vous de choisir la langue), le jeu vous permet de participer virtuellement à la célèbre émission télévisée.Plus de 3000 questions sont proposées. Et vous pouvez même affronter 99 autres joueurs dans un mode Battle Royale. Notez que des questions adaptées sont proposées pour les plus jeunes.