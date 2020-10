- Poker Club : premiÃ¨re vidÃ©o de gameplay sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 30 octobre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ta Poker Face, j'en suis gaga...

Poker Club est toujours prévu pour le 19 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. A moins que vous ne soyiez très très con, il n'est peut-être pas nécessaire de vous rappeler de quel genre de jeu il s'agit.On peut par contre rappeler qu'il sortira aussi à la même date sur PS4 et Xbox One, et un peu plus tard sur Nintendo Switch. Mais ce sont vraiment les versions PC, PS5 et Xbox Series qui sont mises en avant pour le coup.Le jeu permettra notamment d'affronter quelques 200 participants pour les concours en ligne... Et sans argent réel. Que du virtuel.Une première vidéo de gameplay a été dévoilée.