- Taiko No Tatsujin: Rhytmic Adventure Pack sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 30 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les tambours du Bronx

Taiko No Tatsujin: Rhytmic Adventure Pack sortira sur Nintendo Switch le 3 décembre prochain. Pour rappel, ce pack comprendTiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 & 2.Les jeux sont des RPG à base de rythme qui vous feront voyager à travers différentes périodes de l'histoire ainsi que dans le futur pour y affronter plus de 250 monstres, boss et tambours inédits.Vous devrez affiner vos compétences rythmiques afin de vaincre les ennemis à l'aide du tambour, en effectuant des combos en tempo vous infligerez plus de dégâts à vos ennemis. Les ennemis vaincus pourront devenir vos alliés et vous pouvez les inviter à se joindre à votre groupe pour affronter d'autres ennemis.