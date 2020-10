- Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, un docu et un trailer

Publié le Vendredi 30 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vous y jouez encore ?

Bungie a dévoilé un documentaire sur les coulisses de sa nouvelle extension de Destiny 2, baptisée Au-delà de la Lumière. Cette extension est prévue pour le 10 novembre prochain.Les développeurs ont aussi dévoilé la bande-annonce de lancement.Au-delà de la Lumière parle de la Stase, une nouvelle puissance élémentaire. En embrassant les ténèbres, les Gardiens qui sauront utiliser la Stase débloqueront de nouvelles compétences, et des noms plus « dark » pour leur classe : les Arcanistes deviennent des Sombreurs, les Chasseurs deviennent des Revenants, et les Titans deviennent des Béhémoths.