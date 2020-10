- Gagnez une webcam Creative Live! Cam Sync 1080p !

ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)

- Merci de renseigner votre nom (sinon participation nulle)

- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.

- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de la

rédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.

- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.

- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.

- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -

et non commercial.

- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.