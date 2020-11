Clea : le jeu est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 2 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gentille fifille

On vous en a déjà parlé : Cléa est un jeu d'horreur "soft". Sans scare jump, c'est un jeu d'ambiance qui vous plonge dans l'histoire d'une jeune fille et de son petit frère qui tentent s'échapper du manoir Whitlock où leurs parents ont fait des expériences sur les serviteurs du chaos... et manque de bol, tous les monstres viennent de se libérer...Mélange de planteforme et de puzzles, le jeu est signé InvertMouse et édité par Sekai Games. Il vient de sortir sur Nintendo Switch pour un prix de 14,99 €, via le Nintendo eShop.Il vous faudra résoudre des énigmes, écouter les pas des monstres, regarder sous les portes, éviter de croiser leur route... le jeu, malgré son PEGI 12, se destine à un public familial.