In Sound Mind : le jeu d'horreur sur PS5 et Xbox Series se dévoile

Publié le Lundi 2 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

En pleine tête...

On en sait un peu plus sur In Sound Mind, le jeu d'horreur développé par We Create Stuff (Nightmare House 2) et édité par Modus Games, qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series en 2021.On suivra Desmond, un psychologue qui tente de comprendre les évènements étranges qui arrivent dans sa ville de Milton Haven... Il va devoir enquêter notamment en regardant des séances archivées de patients décédés...Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne pour Halloween.