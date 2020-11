Mad Rat Dead est disponible sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Lundi 2 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Vous chantiez ? J'en suis fort aise !

NIS America vient de sortir Mad Rat Dead, un jeu de plateformes et de rythme sur PS4 et Nintendo Switch.Vous allez y jouer un rat qui n'a pas pu réaliser son rêve avant de mourir. Heureusement, il a droit à une seconde chance... mais attention, son coeur doit battre au rythme de la musique... Il faudra survivre à des parcours et des combats à l'unisson de la musique. Vous aurez la possibilité de rejouer les niveaux avec de nouvelles musiques pour en réhausser la difficulté, et pourrez remonter le temps après un game over afin de réessayer encore et encore les obstacles vous posant problème.Le jeu proposera une ambiance cartoon.