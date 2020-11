- Chernobylite en 2021 sur PS5 et Xbox Series aussi

Publié le Lundi 2 novembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Flippe radioactive

Sorti en accès anticipé sur PC il y a un an, le jeu Chernobylite un jeu d'exploration et d'horreur, dans laquelle vous allez incarner un stalker, l'un de ces aventuriers habitués à la survie en milieu hostile et radioactif. Vous allez devoir pénétrer dans la zone radioactive et combattre non seulement des mutants, mais aussi votre propre folie qui grignotte peu à peu votre santé mentale, dans le but d'aller secourir votre bienaimée.Disponible sur Steam et Gog.com , le jeu sortira également sur PS4 et Xbox One. La date de sortie est prévue courant 2021. Autre nouvelle : le jeu est annoncé sur PS5 et Xbox Series.En tout cas, ça a a l'air toujours aussi sympa.