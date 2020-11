- The End of the Sun : voyage atmosphérique en Scandinavie

Publié le Mardi 3 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Slave to the rhythm...

On vous a déjà parlé plusieurs fois de The end of the Sun, développé par Jakub Machowski. Ce jeu défini comme une exploration astmosphérique (jeu d'ambiance, quoi) dans les mythes slaves vous fera découvrir la culture de ces pays à travers leurs légendes.Le jeu est prévu sur PC, mais devrait sortir sur PS4 et Xbox One. Il arrivera courant 2021.On vous le fait à nouveau découvrir via de nouvelles vidéo. Le site officiel est en ligne.