- Blood of Steel, un MOBA multijoueur avec des héros de l'Histoire

Publié le Mardi 3 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Monte et lame

César, Jeanne d'Arc ou Alexandre le Grand ne sont que quelques-uns des personnages jouables dans Blood of Steel, un nouveau MOBA PvP en ligne signé YC Games.Le jeu est gratuit et vous permettra également de diriger des troupes sur le champ de bataille. Le jeu s'inspire du gameplay de Mount & Blade pour des combats à l'ambiance médiévale.Blood of Steel est disponible dès à présent sur Steam