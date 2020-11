Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 3 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Après une pause pendant les vacances, c'est le retour du top des ventes de jeux vidéo fourni par le le SELL. Il s'agit de la 43ème semaine du top des ventes de jeux en France.Pas grand changement en deux semaines. On retrouve encore et toujours les mêmes jeux. Avec une petite incursion pour le Mario Kart Live hors de prix. Les grosses sorties arrivent prochainement. Le mois de novembre devrait être plus animé.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 19 au 25 octobre :