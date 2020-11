Dragon Quest XI S : la démo est disponible

Publié le Mardi 3 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Une grosse démo

Square Enix a annoncé la disponibilité de la démo de son prochain jeu, Dragon Quest XI S : Les combattants de la destinée - Edition Ultime. Cette démo est téléchargeable gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One.Vous y trouverez jusqu'à 10 heures de jeu, rien que ça, à partir du début.Dragon Quest XI S : Les combattants de la destinée - Edition Ultime sortira le 4 décembre prochain. Cette édition ajoutera une centaine d'heures de contenu supplémentaires et bon nombre d'amélioration. Parmi eux, la possibilité d'accélérer les combats, les voix japonaises et anglaises, une bande-son symphonique et un mode Photo.