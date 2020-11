Prisme7, un jeu pour découvrir l'art contemporain

Publié le Mercredi 18 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Youpi !

On vous en a déjà parlé : Prisme7 est un jeu ludique et pédagogique qui est disponible gratuitement sur iOS, Android, PC et Mac. Rendez-vous sur le site officiel pour le télécharger.Développé par Game In Society et Bright, en association avec le Centre Pompidou, il s'adresse aux personnes désireuses de plonger dans l'univers de la création d'oeuvres artistiques modernes et contemporaines. Cette plongée, artistique et poétique, est également proposée aux professeurs sur la plateforme Éduthèque du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse.40 oeuvres sont à découvrir dans la version intégrale, disponible dès à présent comme Le Rhinocéros de Xavier Veilhan, New York City de Piet Mondrian, Big Electric Chair d’Andy Warhol ou encore les « tuyaux » du bâtiment du Centre Pompidou conçu par le duo d’architectes Renzo Piano et Richard Rogers.Bon, d'accord. L'art contemporain, c'est souvent de la merde doublé de branlette intellectuelle. Mais le jeu vidéo vaut peut-être le coup, nan ?