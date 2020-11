Small World of Warcraft, un jeu de plateau réussi

Publié le Mardi 17 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Warcraft à tous les étages





Une fois n'est pas coutume, nous avons testé le jeu de plateau Small World of Warcraft. Parce que Small World, c'est un jeu de plateau sympa et que forcément, la version World of Warcraft nous a fait de l'oeil.Mieux encore : les règles s'adaptent à l'univers...Si vous aimez Warcraft, si vous aimez les jeux de plateau, vous aimerez forcément ce que vous allez découvrir dans notre test.