- Cyberpunk 2077 : du nouveau gameplay en vidéo

Publié le Mardi 17 novembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Excitation à tous les étages

Ces salopards d'allemands (#onnoublierajamais1982) ont eu la possibilité de mettre les mains sur Cyberpunk 2077 et en tirer une petite vidéo d'à peine plus d'une minute.Vous y verrez la ville, de nuit, et même y apercevrez notre ami Keanu en passant.Juste une petite vidéo, histoire de vous mettre à nouveau l'eau à la bouche. Jeudi, une preview devrait être diffusée sur Twitch, sur la chaîne de CD Projekt.