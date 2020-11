- Mortal Kombat 11 Ultimate : Quand Rambo et Terminator s'affrontent

Publié le Mardi 17 novembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mandales à tous les étages

A grands renforts de DLC hors de prix, Mortal Kombat 11 a rajouté quelques combattants à sa liste. Dont notamment Rambo et Terminator.Mortal Kombat 11 Ultimate comprend le jeu de base Mortal Kombat 11, le Kombat Pack 1 et l'extension Mortal Kombat 11 : Aftermath, ainsi que le Kombat Pack 2 (qui ajoute les personnages jouables Rain, Mileena et Rambo).Il sort sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC.