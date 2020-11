- Nacon sort le Revolution Unlimited Pro Controller - Call of Duty: Black Ops Cold War

Publié le Mardi 17 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Excellence à tous les étages

Considérée comme l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure manette PS4, le Revolution Unlimited Pro Controller s'offre une version Call of Duty: Black Ops Cold War.Elle est disponible au prix de 179,90 €.Oui, c'est cher. Mais l'excellence est à ce prix.On a surtout hâte de voir à quoi ressemblera la version PS5, parce qu'il est évident que Nacon bosse déjà sur une version. En attendant, une petite vidéo de présentation... Et si vous voulez en savoir plus, notamment sur les caractéristiques techniques de la bête, c'est sur le site officiel que vous trouverez tout ce qu'il faut