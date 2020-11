Le Grand Festival Gaming débute aujourd'hui

Publié le Mercredi 18 novembre 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vous avez autre chose à faire ?

Intel et ESL lancent aujourd'hui le premier Grand Festival Gaming qui se tiendra du 18 au 22 novembre sur Twitch. Un évènement en ligne, uniquement, qui proposera des contenus différents sur 4 chaînes, en live.La première est la chaîne principale avec les temps forts des 3 autres chaînes plus des interviews d'invités et de personnalités gaming et tech.La seconde est une chaîne divertissement avec plateau, live maison, défi Inter-villes sur Fortnite (sans vachette), quizz...La troisième est une chaîne eSport pour suivre l'ESL Championnat National, les Intel Extremen Masters sur Counter Strike GO ainsi qu'un tournoi d'influenceurs sur Valorant.Enfin, la dernière est une chaîne innovation en partenariat avec le Labo Fnac, tests produits, Tech Arena, conférences, Masterclas..