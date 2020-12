Naraka Bladepoint : Un battle Royale avec des katanas

Publié le Lundi 30 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Une fantaisie finale

Après un week-end de jeu en version bêta, Naraka Bladepoint fait le bilan et interroge les joueurs qui ont pu y participer. Le résultat, forcément à base de "onestlesplusforts" et "onestlesmeilleurs" est visible en vidéo.Le jeu est un Battle Royale ambiance nippone, avec ses katanas, ses épées gigantesques, ses arcs...A mi-chemin entre Ghost of Tsushima (ha ha ha) et Final Fantasy (hi hi hi), ça saute, ça virevolte dans tous les sens et ça s'entretue joyeusement.A découvrir en vidéo, donc.