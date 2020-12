Hell Architect : tu aimes torturer des gens tous nus ?

Publié le Lundi 30 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Moi, oui

Hell Architect vient de débuter son Kickstarter . Le jeu est édité par PlayWay. Dans le jeu, vous êtes un gérant d'une partie de l'enfer. Et le but va être de punir vos pensionnaires. De la plus terrible manière qu'il soit possible.Votre raffinement des tortures sera évalué par Lucifer en personne.Des gens tous nus, des tortures exotiques... Hell Architect est prévu pour avril 2021. Vous pouvez d'ores et déjà jouer à la démo gratuitement sur Steam . Et donc, ensuite, choisir ou non de leur donner des soussous pour continuer le développement du jeu et l'obtenir avec des bonus et à un tarif préférentiel.