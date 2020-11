Gog.com, les soldes du Black Friday

Publié le Samedi 28 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Black saturday

Fear Effect: Sedna

We are the Dwarves

Of Orcs And Men

Combat Chess

POSTAL 2

Divine Divinity

Beyond Divinity

L'Amerzone : Le testament de l'explorateur

Still Life

Moto Racer

Moto Racer 2

Moto Racer 3 Gold Edition

Still Life 2

Robin Hood : La légende de Sherwood

The Whispered World: Special Edition

Thief™ 3: Deadly Shadows

Tiny and Big: Grandpa's Leftovers

Tales of Monkey Island

Ceville

Retour sur l’Ile Mystérieuse

Deponia

Divinity 2: Developer's Cut

Post Mortem

Deponia 2: Chaos on Deponia

The Dark Eye: Chains of Satinav

A New Beginning: Final Cut

Shattered Haven

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition

The Night of the Rabbit

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition Upgrade

Dracula 4+5

Dracula Trilogy

Divinity: Dragon Commander

Memoria

Dragon Lore : La Légende Commence

Deponia 3: Goodbye Deponia

Gomo

Blackguards Special Edition

1954 Alcatraz

Journey of a Roach

Edna & Harvey: Harvey's New Eyes

Pixel Poetry Special Edition

Supreme Ruler 2010

Randal's Monday

Blackguards 2

Caravan

Oniken: Unstoppable Edition

Bad Dream: Fever

Sunrider: Liberation Day - Captain's Edition

Bounty Train - New West

Demetrios - The BIG Cynical Adventure

Candle

Haimrik

Sanctuary RPG: Black Edition

The Last Tinker™: City of Colors

The Fall

Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today

Subject 13

Chroniques de la Lune Noire

Anna's Quest

Rebel Galaxy

Odallus: The Dark Call

Deponia 4: Deponia Doomsday

Hector: Badge of Carnage - Full Series

Puzzle Agent

Puzzle Agent 2

Stronghold Crusader 2: Special Edition

Valhalla Hills

Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition

Future Unfolding

Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition Upgrade

Bounty Train

Lumo

SKYHILL

On Rusty Trails

Lumo - Deluxe Edition

Flashback™

AER – Memories of Old

Holy Potatoes! A Weapon Shop?!

Yesterday Origins

The Talos Principle: Gold Edition

The Long Journey Home

Goetia

Political Animals

Holy Potatoes! We're in Space?!

GoNNER: Press Jump To Die Edition

Bounty Train - Trainium Edition Upgrade

Prodigy Tactics

Fear Effect: Sedna Collector’s Edition

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Bad Dream: Coma

War for the Overworld: Underlord Edition Upgrade

Sunrider Academy

War for the Overworld

Styx: Master of Shadows

War for the Overworld: Underlord Edition

Arabian Nights

Bad Mojo Redux

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear - Digital Deluxe Edition

Blade Runner

Close Combat 2: A Bridge Too Far

DethKarz

Deus Ex™ GOTY Edition

Diablo + Hellfire

EPIC + Inferno Bundle

Escape from Monkey Island™

Fallout

Forsaken Remastered

Heroes of Might and Magic® 5: Bundle

I Have No Mouth And I Must Scream

Metal Fatigue

Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™

Noctropolis

Prince of Persia : L'Âme du guerrier

Prince of Persia : Les Deux Royaumes

Prince of Persia

Settlers® 3: Ultimate Collection

Space Rogue Classic

Star Control III

Submarine Titans

System Shock: Enhanced Edition

System Shock™ 2

Terra Nova: Strike Force Centauri

The Curse of Monkey Island™

The Legacy: Realm of Terror

The Original Strife: Veteran Edition

The Secret of Monkey Island™: Special Edition

The Settlers® 2: 10th Anniversary

The Settlers® 4: Gold Edition

The Settlers®: Bâtisseurs d'Empire - Gold Edition

Time Gate: Knight's Chase

Timelapse

Titanic: Une aventure hors du temps

Turok

Turok 2: Seeds of Evil

Ultima™ 7 The Complete Edition

Warcraft I & II Bundle

Warlords I + II

Warlords III: Darklords Rising

Wing Commander™ 3 Heart of the Tiger™

Wing Commander™ 4: The Price of Freedom

Wing Commander™ 5: Prophecy Gold Edition

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

Anvil of Dawn

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear - Digital Deluxe Edition

Balrum

Beyond Divinity

Bound By Flame

Darkest Dungeon®

Darkest Dungeon®: The Color Of Madness

Darkest Dungeon®: The Crimson Court

Darkest Dungeon®: The Shieldbreaker

Deathtrap

Divine Divinity

Divinity 2: Developer's Cut

Divinity: Dragon Commander

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition Upgrade

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition Collector's Edition

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Divinity: Original Sin 2 - Divine Ascension

Divinity: Original Sin 2 - Divine Edition

Divinity: Original Sin 2 - Eternal Edition

Divinity: Original Sin 2 - Sir Lora

Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition

Drakkhen

Driftmoon Enchanted Edition

DROD 1+2+3

DROD 4: Gunthro and the Epic Blunder

DROD RPG: Tendry's Tale

DROD: The Second Sky

Druidstone: The Secret of the Menhir Forest

Dungeon Rats

Elminage Gothic

Eschalon: Book II

Eschalon: Book III

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout Tactics

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

GreedFall

GreedFall - Adventurer’s Gear DLC

Icewind Dale: Enhanced Edition

INSOMNIA: The Ark

INSOMNIA: The Ark - Deluxe Set

Legend of Grimrock

Legend of Grimrock 2

Mary Skelter: Nightmares

Might and Magic® 6-pack Limited Edition

Might and Magic® 7: For Blood and Honor®

Might and Magic® 8: Day of the Destroyer™

Might and Magic® 9

Mount & Blade: Warband

Mount & Blade

Neverwinter Nights: Dark Dreams of Furiae

Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Neverwinter Nights: Heroes of Neverwinter

Neverwinter Nights: Infinite Dungeons

Neverwinter Nights: Pirates of the Sword Coast

Neverwinter Nights: Tyrants of the Moonsea

Neverwinter Nights: Wyvern Crown of Cormyr

Outward

Pathfinder: Kingmaker - Beneath The Stolen Lands

Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition

Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle

Pathfinder: Kingmaker - Royal Edition

Pathfinder: Kingmaker - Season Pass Bundle

Pathfinder: Kingmaker - The Wildcards

Pathfinder: Kingmaker - Varnhold's Lot

Pillars of Eternity II: Deadfire

Pillars of Eternity II: Deadfire - Explorer's Pack

Pillars of Eternity II: Deadfire - Season Pass

Pillars of Eternity II: Deadfire - Seeker, Slayer, Survivor

Pillars of Eternity II: Deadfire - The Beast of Winter

Pillars of Eternity II: Deadfire - The Forgotten Sanctum

Pillars of Eternity: Hero Edition

Pillars of Eternity: The White March - Expansion Pass

Pillars of Eternity: The White March - Part I

Pillars of Eternity: The White March - Part II

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Revenant

Sacred 2 Gold

Sacred Gold

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition Deluxe

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition Deluxe Upgrade

Shadowrun Returns

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut

Soulbringer

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

The Age of Decadence

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition

The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe

The Surge

The Surge 2

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year EditionA

The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone

The Witcher: Enhanced Edition

Tyranny - Bastard's Wound

Tyranny - Deluxe Edition

Tyranny - Deluxe Edition Upgrade

Tyranny - Gold Edition

Tyranny - Portrait Pack

Tyranny - Standard Edition

Tyranny - Tales from the Tiers

Unrest

Unrest Special Edition

Unrest Special Edition Upgrade

Vaporum

Witcher 3: Wild Hunt, Pass Extensions

Witcher 3: Wild Hunt

A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence - Coats of Arms DLC

Aragami

Aragami - Collector's Edition Upgrade

Aragami: Nightfall

BioShock Infinite Complete Edition

BioShock™ 2 Remastered

BioShock™ Remastered

Blood 2: The Blood Group

Call of Juarez: Bound in Blood

Call of Juarez: Gunslinger

Call of Juarez

Control Ultimate Edition

Darksiders Blades & Whip Franchise Pack

Darksiders Genesis

Darksiders II: Deathinitive Edition

Darksiders III

Darksiders III - Keepers of the Void

Darksiders III - The Crucible

Darksiders III Deluxe Edition

Darksiders Warmastered Edition

Deathtrap Dungeon

Desert Child

Dishonored - Definitive Edition

Dishonored 2

Dishonored: Complete Collection

Dishonored®: Death of the Outsider™

Doom 3: BFG Edition

DOOM II + Final DOOM

Dreamfall: The Longest Journey

Dying Light: The Following – Enhanced Edition

F.E.A.R. 2: Project Origin + Reborn

F.E.A.R. Platinum

Far Cry®

Far Cry® 2: Fortune's Edition

Forsaken Remastered

Gex

Ghostrunner

Hammerwatch

Heroes of Hammerwatch

Heroes of Hammerwatch: Pyramid of Prophecy

Heroes of Hammerwatch: Witch Hunter

Hitman 2: Silent Assassin

Hitman 3: Contracts

Hitman: Absolution

Hitman: Codename 47

Late Shift

Mafia

Mafia II: Director’s Cut

Mafia III

Mafia III Deluxe Edition

Mafia III: Season Pass

Mark of the Ninja: Remastered

Metro 2033 Redux

Metro Exodus - Gold Edition

Metro Franchise Bundle

Metro: Last Light Redux

Minoria

Monster Boy and the Cursed Kingdom

My Memory of Us

My Memory of Us - Collector's Edition

Outlast

Outlast: Whistleblower

Overclocked: Thérapie de Choc

Owlboy

Owlboy Collector's Edition

Pandemonium 2

Pandemonium!

Quake 4

Quake II: Quad Damage

Quake III: Gold

Quake: The Offering

Rad Rodgers Radical Edition

Return to Castle Wolfenstein

Reventure

Risen 3: Titan Lords

Risen 3: Titan Lords - Complete Edition

Risen 3: Titan Lords - Upgrade to Complete

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Saints Row 2

Saints Row IV: Game of the Century Edition

Saints Row: Gat out of Hell

Saints Row: Gat Out of Hell - Devil's Workshop Pack

Saints Row: The Third - The Full Package

Shattered Haven

Shovel Knight: Specter of Torment

Shovel Knight: Treasure Trove

TANGLEWOOD®

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

The Ultimate DOOM

Way of the Samurai 3

Way of the Samurai 3 - Deluxe Edition

Way of the Samurai 3 - Deluxe Edition Upgrade

Way of the Samurai 4

Way of the Samurai 4: DLC Pack

Wizard of Legend

Wolfenstein 3D + Spear of Destiny

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein: The Two Pack

Le Black Friday, c'est passé. Enfin pas tout à fait. Enfin ça dépend où. Enfin... en tout cas, Gog.com a lancé ses soldes du Black Friday et elles courent jusqu'au 1er décembre. Plus de 2600 jeux en soldes.Voici donc quelques-unes de ces offres... Et comme d'habitude, on vous a mis nos préférences en gras.Les meilleures offres du Black Friday :Les classiques en soldes :Les RPG en soldes :Les jeux d' action en soldes :