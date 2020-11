- Nordlicht : voyage dans le Grand Nord sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 27 novembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un jeu pour toute la famille

Nordlicht est un jeu d'aventure qui raconte l'histoire d'un père, Rupert, sa fille, Aurora et le cochon d'Inde de cette dernière, Peter Parsley (cherchez pas, les noms des cochons d'Inde, c'est toujours n'importe quoi).Ils vont traverser le Grand Nord et se heurter aux problématiques d'une nature hostile et d'un environnement glacé et mortel.Entre jeu d'aventure et conte, Nordlicht vous proposera des phases de point & click ou de QTE pour progresser dans le scénario et découvrir cette histoire mise en image avec des dessins faits à la main.Un jeu destiné à toute la famille, qui vient de sortir sur Nintendo Switch.