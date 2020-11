- GreedFall : sortie sur PS5 et Xbox Series, plus une extension

Publié le Vendredi 27 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

En attendant Godot

Sorti en fin d'année dernière, Greedfall est un RPG développé par le studio français Spiders. On a testé le jeu et on l'a grandement approuvé.Sans plus de précision quant au nouveau contenu qui sera proposé, on apprend qu'une extension est prévue pour le jeu. De la même manière, le jeu est annoncé sur PS5 et Xbox Series. Sans date de sortie annoncée.Bref, de bonnes nouvelles, mais sans précision quant au jour où elles débarqueront vraiment.