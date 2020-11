PS5, nos premiers pas avec la console

Publié le Jeudi 26 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du tout bon !

Sylvain a réussi à mettre la main sur une PS5. Une Digital Edition "tombée du camion", selon ses propres dires, sans préciser que c'est lui-même qui a fait tomber le camion, d'ailleurs.Sinon, à la rédaction, c'est une édition standard qui a trouvé sa place entre la Xbox Series, la Xbox One, la Switch, la PS4, la PS3, la PS3, la PS One, la Wii U, la Wii, la GameCube, la Saturn, la Dreamcast, l'Atari 2600, l'Intellivision, la Colecovision, la... enfin bon, vous avez compris.En tout cas, après une petite semaine d'utilisation, on vous livre nos impressions sur la bête.