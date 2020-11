- Metro Exodus débarque sur PS5 et Xbox Series

Publié le Jeudi 26 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

10 ans déjà

Deep Silver et 4A Games ont décidé de porter Metro Exodus sur PS5 et Xbox Series. Rien de bien étonnant en soit. Les versions bénéficieront d'améliorations, comme il se doit : meilleur framerate, meilleure résolution, réduction des temps de chargement, ray tracing...Le jeu sera proposé gratuitement aux possesseurs des versions PS4 (sur PS5) et Xbox One (sur Xbox Series). La date de sortie exacte n'a pas été révélée.Au passage, les développeurs ont sorti une vidéo pour revenir sur 10 années de la franchise Metro.Et d'annoncer également qu'un nouvel opus est actuellement en développement. Sortie probable au printemps 2022.En attendant, donc, si vous êtes passés à côté de Metro Exodus, c'est le moment de vous rattraper. Nous on a beaucoup aimé