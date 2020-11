(TEST) Stories Untold (PS4, Xbox One, PC, Switch)

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Raconte-moi une histoire

Certaines histoires restent secrètes. Et doivent le rester. Comme ce qu'il se passe réellement à Cologne quand on va à la GamesCom avec Vincent et Walid.Certaines choses ne doivent pas se raconter. Jamais.Alors les stories untold, on s'y connait. Surtout Vincent. Il était donc tout naturellement destiné à tester ce jeu...