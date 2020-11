- Hitman 3 va en Chine

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Il a son attestation ?

IO Interactive a dévoilé une nouvelle vidéo de son Hitman 3, toujours annoncé pour le 20 janvier 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu sera aussi jouable sur Nintendo Switch, dans une version cloud (en streaming uniquement).Cette nouvelle vidéo montre une mission en Chine, à Chongqing. L'occasion pour les développeurs de mettre l'accent sur le moteur graphique, travaillé pour fournir du 4K en 60 images par seconde sur PC, PS5 et Xbox Series.