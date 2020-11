Chronos: Before the Ashes, un action-RPG dans un labyrinthe

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de vieux

Développé par Gunfire Games et édité par THQ Nordic, Chronos: Before the Ashes dans lequel vous allez jouer un guerrier bien décidé à sauver son monde d'un danger démoniaque. Il va se lancer dans l'exploration d'un labyrinthe rempli de pièges et d'ennemis...Ce jeu d'action avec des éléments de RPG emprunte aussi au Rogue-like : chaque mort est punitive, puisqu'à chaque fois, votre héros vieillit d'une année... Au fil du temps, votre jeune héros, rapide et puissant, risque de subir les affres de l'âge.Chronos: Before the Ashes est attendu pour le 1er décembre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.