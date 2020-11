Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 est annoncé

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Monster Energy Supercross 4 c'est bien comme nom aussi

Milestone et Feld Entertainement Inc. reste associé pour nous proposer un quatrième épisode de leur série Monster Energy Supercross. Le jeu débarquera le 11 mars 2021 sur PS4 et PS5, Xbox One et Series ainsi que sur PC.



Dans ce jeu de motocross, vous pourrez participer à la saison 2020 du Chapionnat Monster Energy Supercoss comprenant ces 11 stades et 17 pistes. De quoi voir du pays. Le jeu proposera aussi, pour la première fois, un mode Carrière qui permettra de suivre la vie de pilote de motocross de ses débuts à son apogée. Vous pourrez en plus améliorer votre pilote via un arbre de compétences.



L'éditeur de circuit reviendra avec encore plus de module de personnalisation afin que vous puissiez créer des circuits encore plus différents et complets.



Rendez-vous donc le 11 mars pour voir ce qu'il en est.