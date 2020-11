Immortals Fenyx Rising se dévoile en vidéo

Publié le Mercredi 25 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Des seins animés

Nouvelle franchise signée Ubisoft, Immortals Fenyx Rising sortira le 3 décembre sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Une nouvelle vidéo façon animé a été dévoilée pour présenter le jeu.Le jeu vous met dans la peau de Fenyx, une demi-déesse avec des ailes, et qui va tenter de sauver les dieux Grecs frappés par une malédiction. Il s'agira d'un jeu d'action-aventure. Au menu, de la grimpette, des combats épiques contre plein de gros monstres mythologiques, et des Dieux. Plein de Dieux. Et des titans. Et des jupettes. Et des sandales.Le jeu est développé par Ubisoft Québec, à qui l'on doit notamment Assassin's Creed Odyssey.