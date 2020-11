Creative Outlier Air V2, le top de l'intra Bluetooth

Publié le Mardi 24 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vraiment bons !

J'ai toujours eu une préférence pour les intra-auriculaires, du moins pour me trimballer un casque lors de mes déplacements, afin d'écouter de la musique sur mon smartphone ou de téléphoner. Mais je reconnais que le fil peut être une source de problème, surtout quand on trimballe aussi sa valise et son sac à dos...Quand Creative nous a proposé de tester ses Creative Outlier Air V2, on a accepté mais avec quelques réserves quand même.Est-ce que ça tient vraiment bien dans les oreilles ? Est-ce que le son est correct ? Est-ce que ça se connecte vraiment facilement ? Et surtout, si je mets un coup de boule, est-ce qu'ils tombent ?Les réponses, ou pas, dans notre test.