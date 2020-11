Swords of Gargantua sort sur PS VR

Publié le Mardi 24 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Ça va trancher, chérie...

Jeu d'action développé pour la réalité virtuelle, Swords of Gargantua sort le 8 décembre prochain sur PS VR. Déjà disponible sur PC, via l'Occulus Rift, Quest et le HTC Vive et Vive Cosmos, le jeu propose des combats à l'arme blanche.Epées, haches, masses... le jeu peut se jouer à 4 en coop. Vous devez parcourir un donjon jusqu'à aller combattre le terrible Gargantua.Il va juste falloir faire de la place dans le salon pour éviter de péter les lampes, la télé, les bieblots...