Gonner 2 est sorti sur PS4

Publié le Mardi 24 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est chouette

jeu de plateforme signé Raw Fury & Art in Heart’s, Gonner 2 est désormais disponible sur PS4. Avec des éléments de Roguelike, Gonner 2 vous fait évoluer dans des niveaux générés aléatoirement.Cette fois, vous allez aider la Mort à récupérer son repaire, envahi par une force mystérieuse.Le jeu propose aussi de la coopération locale jusqu'à 4 joueurs. Il est déjà disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch.