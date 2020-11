Sakuna: Of Rice and Ruin sort sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Lundi 23 novembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Du riz et des ruines ?

Sakuna: Of Rice and Ruin vient de sortir sur Nintendo Switch et sur PS4. Il s'agit d'un mélange de simulation et d'action, édité par Marvelous Games et développé par le studio indépendant Edelweiss.Vous allez découvrir l'histoire de la Princesse Sakura, qu'une déesse a banni sur une île inconnue, en compagnie d'une poignée d'humains.Elle va devoir découvrir cette nouvelle île et en affronter les dangers.Le jeu est vendu 39,99 € en version classique et 49,99 € en version Harvest Edition, pour les éditions boîtes. Il est aussi disponible en digital.