Publié le Lundi 23 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Roule ma boule

Bandai Namco a sorti Katamari Damacy REROLL sur PS4 et Xbox One. Il s'agit d'une version remasterisée du célèbre jeu dans lequel vous allez faire rouler des balles, les Katamari, qui collent à elles tout ce qu'elles touchent.Le but est de créer un tout nouvel univers d'étoiles à base de ces boules géantes...Ne cherchez pas, c'est japonais. Mais c'est vachement bien quand même.Le jeu est disponible sur Nintendo Switch depuis plusieurs mois déjà.