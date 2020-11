Missing: The Complete Saga!, un jeu de rôle indien

Publié le Lundi 23 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mais sans cow-boy

Missing: The Complete Saga! est un jeu développé par Flying Robot Studios, un studio indien, d'Inde. Le jeu se déroule dans un petit village indien, dans la campagne. Vous allez suivre l'histoire d'une jeune fille. A vous de la faire évoluer dans ce monde difficile où le traffic humain se double d'une société où l'homme est tout puissant...Le jeu est un jeu de rôle dans un monde ouvert. Vous êtes libre de vos choix, de vos gestes et allez donc décider pleinement du sort de la jeune fille.Sortie prévue en 2021. Plus d'info sur Steam